"رحمك الله يا سمورة".. المتحدث باسم نتنياهو ينعى سمير غانم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن الفنان المصري الراحل كان مشهورا جدا أيضا في إسرائيل، حيث تم عرض الكثير من أفلامه في التلفزيون الإسرائيلي خلال السبعينيات والثمانينات.

وقال غندلمان:

مثل الكثيرين هنا، شاهدت أفلامه وضحكت وتعرفت من خلالها على الكوميديا المصرية كما تعلمت اللهجة المصرية. رحمك الله يا سمورة. خالص التعازي على فقدان فنان عملاق.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.