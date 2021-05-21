تونس... وضع الطائرات العسكرية على ذمة اتحاد الشغل لنقل الدعم إلى فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية، بيانا للاتحاد العام التونسي للشغل، قال فيه:" إنه تفاعلا مع قرار الاتحاد تقديم الدعم المادي (أدوية خاصة ..) للشعب الفلسطيني، جرى صبيحة اليوم اتصال من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام نور الدين الطبوبي أكد فيه دعمه لهذه البادرة ووضع الطائرات العسكرية على ذمّة الاتحاد لإيصال الدعم إلى فلسطين".

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في سياق متصل، احتفل الفلسطينيون في شوارع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومخيمات لبنان، فجر اليوم الجمعة، ابتهاجا بانتصار المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، بأن المحتفلين والمشاركين رفعوا في المسيرات الشعبية الحاشدة التي خرجت عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلام فلسطين ورددوا هتافات باسم المقاومة وقائد هيئة أركان "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف "أبو خالد".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.