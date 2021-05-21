فيديو أثار ضجة... هل دخلت آليات عسكرية تركية الأراضي الفلسطينية؟

دبي - محمود عبدالرازق - تبدو في الفيديو قافلة من الآليات العسكريّة والدبابات ويبدو على بعضها العلم التركيّ، ويظهر على جانبي الطريق عناصر بلباسٍ عسكريّ يلقون التحيّة. وجاء في النصّ المرافق:"جيش تركي وصل فلسطين... الله أكبر"، لكن الفيديو في الحقيقة وزّعته وكالة الأناضول عام 2019 كما نشرته في حسابها الرسميّ على موقع يوتيوب. ويظهر تعزيزات أرسلها الجيش التركي إلى الحدود السورية.

حصد الفيديو أكثر من 11 ألف مشاركة من هذه الصفحة وحدها على موقع فيسبوك، على الرغم من أنه من غير الواقعي أن يدخل الجيش التركي إلى الأراضي الفلسطينيّة.

وانتقد الرئيس التركي الإثنين بشدة قادة إسرائيل بسبب الضربات على قطاع غزة. وقال "إنّهم قتلة لدرجة أنّهم يقتلون أطفالاً بعمر خمس وستّ سنوات. لا يُشبعهم إلا سفك الدماء". واتّهم إردوغان الإسرائيليين بممارسة "الإرهاب" ضد الفلسطينيين واعتبر مؤخراً أن ذلك "في طبيعتهم".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر الجمعة.