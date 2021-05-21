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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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