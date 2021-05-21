احتفالات بنصر المقاومة في الأراضي الفلسطينية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، بأن المحتفلين والمشاركين رفعوا في المسيرات الشعبية الحاشدة التي خرجت عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلام فلسطين ورددوا هتافات باسم المقاومة وقائد هيئة أركان "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف "أبو خالد".

وشارك في المسيرات والاحتفالات قادة "حركة حماس" والفصائل الفلسطينية، حيث ألقوا كلمات وجهوا فيها التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي انتفض في كل مكان نصرة للمسجد الأقصى، والعاصمة القدس المحتلة.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".