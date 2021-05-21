تونس تجري مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الأمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، أن التدريبات العسكرية تهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية المهارات في مجال مهام الدعم والاعتراض الجوي، بما يمكّن من تقاسم الخبرات في مجال التكامل، جو أرض، والتمرّس عليه ومواكبة التقنيات الحديثة ورفع القدرات لمجابهة التهديدات، التقليدية منها والمستجدة.

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ونقلت القناة أن وزارة الدفاع الوطني التونسية قد أصدرت، أول أمس الأربعاء، بيانا أكدت خلاله أن بلادها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الأمريكي، بهدف تبادل الخبرات ومواكبة التقنيات الحديثة في المجال العسكري.

وأوضح البيان التونسي العسكري، أن هذه التدريبات تأتي "تواصلا لبرنامج التعاون الذي تم إرساؤه منذ عدة سنوات، مع الجانب الأمريكي، وفي إطار برامج التعاون العسكري في مجال التدريب العملياتي مع بعض الدول الصديقة".

وأشار البيان التونسي إلى أن بلاده ستحتضن المناورات العسكرية المشتركة مع الجانب الأمريكي، بداية من اليوم الجمعة، وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.