شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وحثت الجانبين على تعزيزه. وكتبت فون دير لاين على "تويتر": "أحث الجانبين على تعزيزه وتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل. وحده الحل السياسي هو الذي سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئوليين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى، إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، متابعا: تحدثت لبنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية.

وتابع جو بايدن: حييت بنيامين نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وتحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعبر عن امتنانى للرئيس السيسى والمسئوليين المصريين لقيامهم بدور كبير في هذه الدبلوماسية.

وأضاف بايدن: "نحن ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة"، موضحا أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهناك فرص لإحراز تقدم.