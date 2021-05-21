شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالإمارات والبحرين والعظمى فى الكويت47 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع نهارا ورطبا ليلاً ، وفى البحرين حاراً مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 47 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب فى إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

وقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، حارا نهاراً، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:03 والمد الثانى عند الساعة 08:24 و الجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثانى عند الساعة 03:06.. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثانى عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثانى عند الساعة 00:09.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 28 85 20 دبى 39 29 85 25 الشارقة 40 27 80 25 عجمان 38 28 80 30 أم القيوين 38 25 80 30 رأس الخيمة 38 28 80 20 الفجيرة 39 31 75 15 العين 45 29 45 10 ليوا 46 24 75 10 الرويس 43 25 80 25 السلع 43 26 75 15 دلما 36 28 75 30 طنب الكبرى 38 27 80 35 طنب الصغرى 38 27 80 35 أبو موسى 38 27 80 35

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة ، ويكون حسناً هذه الليلة .

الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا خلال النهار .

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 70% والصغرى 10%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 47 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم ساعة .