شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان يطلق منصة إلكترونية للتداول بالدولار الأمريكى بسعر 12 ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، انطلاق عمل المنصة الإلكترونية للتداول بالعملات الأجنبية فى البنوك اللبنانية تحت مسمى (صيرفة) بسعر 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وطلب مصرف لبنان المركزى – فى بيان له – من البنوك المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة (حركة التداول ببيع وشراء الدولار) اعتبارا من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية هذه العمليات صباح الخميس المقبل، بحيث تُدفع الدولارات الأمريكية لدى المصارف المراسلة حصرا.

وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا ومستمرا مقابل الدولار فى السوق الموازية (السوداء) خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ السعر قرابة 13 ألف ليرة للدولار، فى وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمى 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزى محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.

وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية فى اضطراب كبير فى حركة النشاط التجارى والاقتصادى فى لبنان، وغلاء معيشى واسع أدى إلى تحركات احتجاجية تندلع بين الحين والآخر فى مختلف أرجاء البلاد، فضلا عن تراجع وانحسار عمل الأنشطة التجارية بصورة كبيرة.