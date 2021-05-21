بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشاد بايدن، في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبعث الرئيس الأمريكي بتعازيه لكل العائلات الفلسطينية والإسرائيلية التي فقدت أقاربها خلال التصعيد الأخير، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة.