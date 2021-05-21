قيادي في "حماس": إعلان الاحتلال الإسرائيلي وقف أحادي للقصف علامة فارقة في تاريخ الصراع

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم الخميس، أن إعلان الاحتلال لوقف القصف أعقبه الاتفاق الشامل على وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة.

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وأكد أن المقاومة الفلسطينية ستلتزم بالهدنة، وستكون بالمرصاد للاحتلال في حال أقدم على فعل أي حماقة أو تعدي على فلسطين، خاصة أن المقاومة قد علقت إحدى ضرباتها القوية والواسعة والتي كانت ستغطي مساحة كبيرة من فلسطين، وتحديدا من حيفا وحتى إيلات.

وكشف القيادي في حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي حاول التهرب من أن يكون الاتفاق متبادلا حتى لا يخضع لاتفاق بشأن مسألة القدس وإجراءاته في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقال إن أي مساس بالمسجد الأقصى أو بمنازل الفلسطينيين بحي الشيخ جراح سيعيد الصراع من جديد وستكون المواجهة مفتوحة كما رأينا، والرسالة وصلت واضحة وقوية للاحتلال وللدول الراعية له، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.

ويرى الطويل أن الدول الراعية للاحتلال لن تسمح لنتنياهو المساس بهذه الملفات وجر المجتمع الصهيوني إلى مواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية، والتي كبدت المشروع الاستعماري الغربي المتمثل في الكيان الصهيوني خسائر فادحة، وأظهرته ضعيفا وهزيلا أمام العالم.

وبشأن إمكانية الجلوس على طاولة التفاوض مع الاحتلال بعد إقرار الهدنة، أكد الطويل أن:

"المفاوضات ستكون غير مباشرة عن طريق الدول الوسيطة مصر وقطر والأمم المتحدة، والتي بذلت جهودا كبيرا لإنجاز هذه الوساطة ووقف الاقتتال، متوقعا أن يكون هناك صفحة جديدة مختلفة كليا عن الإجراءات التي سبقت هذه الجولة للمقاومة".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة.