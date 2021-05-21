أندية الجنوب والسقوط المر!!!

الكويت - هبة التوبجي -

أقترب الدوري السعودي من نهايته ولم يتبقى منه سوى جولتين يتحدد فيهما بطل الدوري والهابطين بالاضافة إلى العين .

وساتطرق في مقال هذا لأندية الجنوب الثلاثة العين الذي هبط رسمياً وقدم خلال هذا الموسم مباريات جيده في المستوى ولكن لم يتعامل جيداً مع دوري المحترفين ونعذره لقله خبرته ولكونه أول مره يتأهل وهبط سريعاً كأول الهابطين رغم أنه أقصى الاهلي من كأس الملك .

وثاني أندي الجنوب ضمك الذي لم يتلافى ما حصل معه العام الماضي ولم يأخذ درس منه حيث أنه لم يضمن البقاء إلا في الجولة الآخيرة وها هو في نفس المعاناة ويصارع على الهبوط وربما هو الأقرب كونه في المركز قبل الآخير بـ 30 نقطه ويجب عليه أن يلعب مبارياته القادمه كمباريات الكؤوس خطف هدف والحفاظ عليه فالنقاط الـ6 قد تكون كفيله ببقاءه في دوري المحترفين .

كذلك أبها يحقق نتائج جيده في الدور الأول ثم ينام في العسل في الدور الثاني ولا يصحو الا وهو في اطراف الدوامه وهو ما يحدث العام الماضي ويتكرر هذا العام .

والسؤال الأبرز لادارتي ضمك وابها الم تستفيدو من دروس العام الماضي ؟ ألم تحاول تلافي الأخطاء منذ البداية ؟

فلو هبطتم أو هبط أحدكم فمن الصعب العودة قريباً ؟

أبها وضمك عنوان الرياضة في المنطقة عسير وبقاؤهما مهم ليس لهما بل لكل الجماهير الرياضية.