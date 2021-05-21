شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخضير يوضح حكم دورات «البرمجة العصبية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم دورات البرمجة العصبية.

وقال الشيخ الخضير، هذه أي البرمجة العصبية، هي ضرب من الهوس قريب من الخداع والتدليس والغش، على الإنسان أن يهتم بما عليه سلفه من أئمة هذه الأمة وساداتها ويطلب العلم على أهله، ويكون ديدنه كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

وتابع الشيخ الخضير “أما هذه المحدثات لن تأتي بخير، وإذا كانوا يقولون إنهم يستطيعون أن يفعلوا ويتركوا ويقنعوا، فالذي لا يقنعه الدليل لا يقتنع أبدا، يستطيع أن يقنع الإنسان بأنه يأكل ويشبع وليس بين يديه طعام؟! إذا حصل هذا من مثل بعض من ينتسب إلى الخير والفضل، كيف نفرق بين هذا وبين السحر وبين التخييل والخداع والدجل؟! وكل ما التبس أمره حتى من المباحات إذا التبس بمحرم مُنِع”.