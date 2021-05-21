كتائب القسام: علقنا ضربة صاروخية كبيرة لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - غزة – سبوتنيك. جاء هذا في كلمة له مساء اليوم الخميس عقب الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية.

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وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام أن: "قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية فجرا".

وأوضح ان انطلاق الضربة الصاروخية يحدده مدى التزام العدو حتى الثانية فجرا، وهو الموعد الذي تبدأ فيه الهدنة.

واعتبر المتحدث باسم كتائب القسام، أن المقاومة تمكنت "من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه".

وأكد أن "المقاومة خاضت معركة (سيف القدس) دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار، نيابة عن أمة بأكملها".

أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم التزامها باتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، يبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد كشفت مساء اليوم عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق للنار غير مشروط.