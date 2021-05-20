"حماس" تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، في بيان، "تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة 2 فجر الجمعة 21 مايو 2021".

وأكد النونو أن "المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

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وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد كشفت مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس".

وأوضحت أنه "تم اتخاذ القرار بالإجماع".

وأشارت إلى أنه "بموجب الاقتراح فإن إطلاق النار سيتوقف عند الساعة الثانية من هذه الليلة دون قيد أو شرط من كلا الجانبين". وقد تم إبلاغ مصر بقرار الكابينيت.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف.

كما أكدت الهيئة أن القرار بقبول الاقتراح المصري اتخذ بتوصية من كافة الجهات الأمنية.