إسرائيل تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" برعاية مصرية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس".

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وأشارت إلى أنه "بموجب الاقتراح فإن إطلاق النار سيتوقف عند الساعة الثانية من هذه الليلة دون قيد أو شرط من كلا الجانبين". وقد تم إبلاغ مصر بقرار الكابينيت.

وأوضحت أنه "تم اتخاذ القرار بالإجماع".

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف.

كما أكدت الهيئة أن القرار بقبول الاقتراح المصري اتخذ بتوصية من كافة الجهات الأمنية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن "الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة". وفقا لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة".

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي "الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة".