حماس: وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال حمدان تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، إن

"إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة"، مشيرا إلى أن المقاومة لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار.

وأضاف "المعركة لم تنته بعد ونهنئ شعبنا بما حققته المقاومة من إنجاز، والتي وعدت وأوفت".

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وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لإذاعة "صوت الأقصى"، "نحن من يعلن عن حقيقة الموقف وليس إسرائيل".

وأشار إلى أن "المقاومة حققت الإنجاز الأكبر بأن ردعت إسرائيل وهزت جبهتها الداخلية ووحدت الشعب الفلسطيني بكل فصائله".

وأوضح أنه "أذا أوقفت إسرائيل عدوانها على الأرض سيكون هناك حديث عن ترتيبات وقف إطلاق النار لأننا ندافع عن شعبنا".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في غزة.

ووفقا لموقع، تبدأ إسرائيل غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب.

وأضافت أن "إسرائيل سترد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة، كما ستواصل ملاحقة قادة حماس".

وأوضحت أن "مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك".

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات هو الذي أجرى المفاوضات مع الوسطاء المصريين بهذا الخصوص.