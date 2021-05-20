فلسطين: حكومة الاحتلال لا تؤمن بحل الدولتين

الكويت - هبة التوبجي - قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إن “إسرائيل ترتكب جرائم ضد المدنيين”، معتبراً أنها “هي المسؤولة عن العنف”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

شرح المالكي قائلاً إن “إسرائيل تحاول طمس الهوية العربية للقدس.. إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح”، مجدداً الدعوة “لضرورة احترام الوضع القائم في القدس”.

وأضاف أن “إسرائيل مصرة على ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء”، معتبراً أن “الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحل الدولتين.. وهي خرقت جميع الاتفاقيات”، وفقا لـ”العربية”.

وتابع المالكي: “آن الأوان لاتخاذ تدابير فورية لحماية الشعب الفلسطيني”.