شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: 4 مخالفات لأحكام نظام الزراعة تستوجب السجن وغرامة 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تعزز من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده

إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية

استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة

إعاقة عمل المفتشين

أما عن العقوبات المقررة كما أعلنت عنها النيابة العامة فتشمل (السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة).