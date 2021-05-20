شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر مقاطع «التفحيط» على وسائل التواصل.. مرور حائل يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات لارتكابهم مخالفات مرورية. وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه تمضبط عددًا من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. وأكد أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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