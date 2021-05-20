إعلام: إسرائيل توافق على وقف أحادي لإطلاق النار تزامنا مع قصف صاروخي مكثف من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ إسرائيل غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب.

وأضافت أن "إسرائيل سترد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة، كما ستواصل ملاحقة قادة حماس".

وأوضحت أن "مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك".

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وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات هو الذي أجرى المفاوضات مع الوسطاء المصريين بهذا الخصوص.

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني بشأن وقف إطلاق النار، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تعلق كل الحركة الجوية في مطار بن غوريون بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن "الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة". وفقا لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة".

وأضافت "أطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع".

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي "الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة".