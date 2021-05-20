شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى والسفير الأمريكى يبحثان فى القاهرة تطورات الأوضاع بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحث عقيلة صالح مع السفير نورلاند - بحسب بيان للبرلمان الليبى - تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق، لاسيما الدور الهام لمجلس النواب الليبى خلال هذه المرحلة.

وأكد صالح، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

ومن جانبه، أكد السفير نورلاند، خلال اللقاء، أن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبى.