بوريطة: المغرب لا يقبل بازدواجية المواقف من إسبانيا

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس إن "المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد".

وأضاف أنه "يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب".

وأكد بوريطة أن "الهجوم الإعلامي الإسباني على المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة".

واستدعت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش بعد وصول أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي إلى مدينة سبتة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية منذ ايام، عقد سلطات مدريد اجتماعا مع السفيرة بنيعيش لبحث أزمة الهجرة والتدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة.

في غضون ذلك، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إن "تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة أمر مقلق"، داعية المغرب إلى مواصلة منع العبور "غير القانوني" للمهاجرين من أراضيه.