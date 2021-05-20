كتائب القسام تعرض لحظة استهداف حافلة لنقل جنود إسرائيليين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وعرضت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لعملية استهداف الحافلة الإسرائيلية، بحسب موقع وكالة "صفا".

في المقطع تظهر حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، قبل إطلاق القذيفة الصاروخية التي أحدثت انفجارا مدويا بعد إصابة هدفها.

​وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، تسبب في إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/ أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.