الأمن العراقى يعلن ضبط منصة إطلاق صواريخ وهاون بمحافظة نينوى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الخميس، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وهاون فى محافظة نينوى.

وقالت - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- "إنه استنادا إلى معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت وجود منصة لإطلاق الصواريخ وعبوات وقنابل في قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائيي تلعفر والحضر وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى.



وأضاف أن قوة من الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة 21 و الفوج الثاني لواء المشاة 73 تمكنت من التحرك على الأهداف وضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعشرة قنابل هاون عيار 60 ملم وثلاثة عبوات ناسفة مختلفة الاشكال"، مضيفة أن قوة من هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر .