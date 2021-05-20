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الجوازات تدعو هؤلاء من القادمين للمملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط .

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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