شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة مسمى مدير المدرسة والموجه الطلابي بدءاً من العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة التعليم لإعادة مسمى قائد المدرسة إلى مدير المدرسة وتعديل مسمى المرشد الطلابي إلى الموجه الطلابي بدايةٍ من العام الدراسي القادم، وفقا لـ”الميدان التعليمي”.

ونشر المعلم عماد الشريف، والمتهم بنشر التوعية في مجال التعليم عبر حسابه في “تويتر”،الدليل التنظيمي للمدارس ١٤٤٢هـ.

وتضمن الدليل إعادة مسمى قائد المدرسة إلى مدير المدرسة وكذلكتعديل مسمى المرشد الطلابي إلى الموجه الطلابي.

ويتضمن الدليل كاملاً الهياكل التنظيمية ومهام اللجان والفرق والوصف الوظيفي لمنسوبي المدرسة، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

• تنبيه عاجل من التعليم

في سياق متصل، أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل تاريخ 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

• التحصين شرط للدخول

وأشارت إلى أنه اعتباراً من التاريخ المذكور سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمَن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي) عبر تطبيق توكلنا.

وشددت على أن ذلك سيكون شرطاً أساسياً لدخول جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.