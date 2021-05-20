هل يلجأ العالم لجرعات موسمية من لقاح «كورونا»؟.. استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري الامراض المعدية الدكتور على الشهري أن العالم قد يلجأ إلى إعطاء جرعات موسمية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.
وأضاف “الشهري” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال مالم يتم القضاء بشكل كامل على فيروس كورونا، فإن الحل في إعطاء جرعات موسمية (سنوياً) ضد الفيروس.
وأشار إلى أن القضاء على الفيروس يعني وجود مناعة اجتماعية ضد الفيروس في العالم وليس في المملكة فقط.
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