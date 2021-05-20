شكرا لقرائتكم خبر عن يعكس اتجاه السير ويفاجأ بدورية شرطة أمامه.. وهذه أبرز مخالفات «المرور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بعكس اتجاه السر وتفاجأ بسيارة الشرطة أمامه.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة المارة وعابري الطريق للخطر.

• أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وذلك حتى لا يقع قائد المركبة تحت طائلة العقوبات والمخالفات المرورية، وذلك لضمان سلامة الجميع على الطرق.

ويحذر المرور من ارتكاب بعض المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث، لا قدر الله، كما يترتب عليها تسجيل مخالفات على قائد المركبة، ومن ضمن هذه المخالفات ما يتعلق بالتظليل، أو الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، أو التباطؤ في السير لغير حاجة أو ضرورة، أو مخالفة ضوابط وقواعد الالتفات يميناً أو يساراً، أو المجازفة بعبور الأودية وكذلك ضوابط تبديل اللوحات.

• ضوابط تظليل المركبات

حيث حددت الإدارة العامة للمرور شروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

• المركبات غير المسموح بتظليلها

وتابع المرور أن المركبات التي لا يُسمح بتظليلها هي سيارات الأجرة والتأجير اليومي ونقل البضائع والسيارات الرياضية ذات الباب الواحد.

• الوقوف بأماكن ذوي الإعاقة

في سياق متصل، تحذرت الإدارة العامة للمرور من الوقف في الأماكن والمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، حيث أعلنت الإدارة في وقت سابق، عن ضبط 2648 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر إنها الخليج 365 حملاتها الميدانية لرصد مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

• مخالفة التباطؤ في السير

كما أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفاً لنظام المرور.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية، كما حذرت أيضا من خطورة تجاوز السرعات المقررة.

• ضوابط الالتفاف يمينًا

وفي السياق، دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، للتوقف قبل الالتفاف لليمين عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، وذلك للتأكد من خلو الطريق من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأوضح المرور الضوابط الأخرى المتعلقة بالالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، ومنها التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان هناك طريق رئيسي بدون خدمة، أما إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد مخالفة قطع إشارة.

وأضافت الإدارة أنه في حال كان هناك طريق رئيسي وآخر خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وشددت الإدارة العامة للمرور على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.