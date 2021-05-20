السفير السوري في القاهرة: السوريون في مصر تسابقوا للإدلاء بأصواتهم... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال درويش في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش الانتخابات: "تم الاستعداد لهذه الانتخابات، كما في كل سفاراتنا حول العالم. وجهزنا لها لوجيستيا وفنيا، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لإنجاحها، ونأمل أن يكون النجاح حليفها".

وأضاف: "هناك إقبال جماهيري ومشاركة شعبية طبيعية ومباشرة، تعكس اهتمام المواطن السوري في الخارج بالاستحقاقات في بلاده؛ ونحن مسرورون بهذا الإقبال الذي يعبر عن نجاح السوريين في مصر".

وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السفارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قال السفير السوري: "حاولنا أن نقوم بكل شيء في هذا الإطار؛ لكن الحقيقة أننا استطعنا تنظيم كل شيء، بخلاف التباعد الاجتماعي .. الناس، لا أقول تتدافع؛ ولكن أقول تتسابق، لتشارك وتدلي بصوتها".

© Sputnik . Salma Khattab مواطن سوري في مصر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسية لبلاده، 20 مايو/ أيار 2021

وتابع قائلا: "السوريون سيصوتون لمن يرون فيه القدرة على قيادة السفينة، ويستطيع الوصول بسوريا إلى بر الأمان، بعد هذه الحرب الهمجية الكونية التي شنت على سوريا الحبيبة".

وفي السياق ذاته، قالت المسؤولة الإعلامية في السفارة السورية بالقاهرة رواء شلغين، لـ"سبوتنيك" إن "المشاركة كانت متوقعة منذ بدء إقبال السوريين على التسجيل في السجل الانتخابي، التي تم إطلاقها على الموقع الإلكتروني للسفارة. كان واضحا أن هناك عدد كبيرا يسجلون، والإقبال كبير".

وأوضحت أن "المشاركة كانت مفتوحة لكل من لديه جواز سفر ساري، ووثيقة سفر سورية، يمكنه المشاركة وممارسة حقه".

© Sputnik . Salma Khattab المواطنون السوريون في مصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، 20 مايو/ أيار 2021

وبدأت إجراءات التصويت في السفارة السورية بالعاصمة المصرية، منذ صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وعلى هامش الانتخابات، نظمت السفارة احتفالية فنية، شاركت فيها فرق سورية، وتضمنت على رقصات تراثية، وتوزيع القهوة والحلويات على الناخبين.

ولا يوجد إحصاء محدد لعدد أفراد الجالية السورية على الأراضي المصرية.

وتعتبر هذه الانتخابات الرئاسية، التعددية الثانية في سوريا، حسب الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012؛ ومن المقرر أن يدلي السوريين في داخل البلاد بأصواتهم، في 26 أيار/مايو الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم (الرئيس السوري الحالي) بشار الأسد، والمعارض محمود مرعي، والوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله.