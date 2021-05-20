صحيفة: مبعوث الأمم المتحدة يلتقي هنية في الدوحة لبحث وقف القتال

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "جيرووزاليم بوست" عن المصدر ذاته أن وينسلاند في زيارة رسمية للدوحة كجزء من الجهود المكثفة للأمم المتحدة لاستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل.

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وقال المصدر إن الأمم المتحدة انخرطت بشكل فعال مع كافة الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع على أرض الواقع.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام قطرية أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل القيادي بالحركة يقيمان في قطر.

وذكرت الصحيفة أن هنية التقى وينسلاند، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهود وقف القتال.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، تسبب في إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/ أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.