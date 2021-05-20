إعلام: إسرائيل تبحث وقف إطلاق النار مع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر "الكابينيت" اقتراحا من جانب واحد لوقف إطلاق النار على غزة.

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وأكدت الصحيفة بأن الكابينت سيعقد اجتماعا مهما، اليوم، الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، لمناقشة نتائج الحرب على غزة، والمعروفة باسم "حارس الأسوار"، والتي تدخل يومها الـ12، اليوم.

وأشارت إلى أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل قد أعربوا عن اهتمامهم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم أن القذائف الكثيفة التي سُجلت في مدينتي عسقلان وبئر السبع من قطاع غزة في الساعات الأخيرة، يمكن أن تدفع الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من العمليات في قطاع غزة، والعمل على عودة الهدوء إلى منطقة غلاف غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يجتمع اليوم على خلفية وجود ضغوط أمريكية ودولية متزايدة على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 12 أشخاص والعديد من الإصابات.