مسؤول إسرائيلي يكشف تأثير أزمة غزة على مكافحة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المسؤول الإسرائيلي في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن هذه التوترات تؤخر البدء في تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأوضح أن وزارة الصحة تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية ومن المحتمل أن تخرج بسياسة رسمية بشأن هذه المسألة خلال الأسبوعين القادمين.

وتشن إسرائيل، منذ الإثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، تسبب في إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/ أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.