عريضة مغربية تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، طالبت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بالتوقيع على العريضة المفتوحة التي تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وإلغاء الاتفاق الذي أبرمه المغرب مع إسرائيل.

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وعللت المجموعة طلبها بأن "هذا الكيان مجرم، ولا يمكن أن نضع أيدينا في يديه"، مخاطبة المسئولين بالقول: "نقول للمسؤولين في بلدنا أن يتقوا الله فينا، وفي الأقصى والقدس، وفي أرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قُطعت أجسادهم بصواريخ الاحتلال".

وأكدت المجموعة رفضها قرار سلطات العاصمة، الذي اتخذته أمس الأربعاء، بمنع التجمهر؛ مشددة على تمسكها بتنظيم المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط.

وكانت السلطات المغربية قد اتخذت قرارا بمنع التظاهر، معللة ذلك بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم من انتشار "كورونا".

وقد خاطبت السلطات المجموعة رسميا، وأبلغتها قرارها إلغاء التظاهرة المزمعة يوم الأحد المقبل، فيما اعتبرت المجموعة هذا المنع "كبت لحق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة ورفضه لكل أشكال التطبيع والهرولة"، حسب بيان صادر عنها.