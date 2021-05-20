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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مستشفى"المقاصد" فى القدس المحتلة

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القاهرة - سامية سيد -  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

 

وأفاد شهود عيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحمت المستشفى، واعتلت الأسطح، وسط استجواب ومضايقة العاملين فيها.

 

وفى سياق آخر، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من وجودها العسكرى على طول شارع 90 في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، ونصبت عدة حواجز عسكرية في البلدة.

 

وقال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، إن قوات الاحتلال نشرت عناصرها على الشوارع الرئيسة والفرعية من العوجا، واعتلت أسطح منازل المواطنين، ونصبت عدة حواجز على المداخل، وأوقفت عددا من المارة واستجوبتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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