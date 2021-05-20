شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الصحة».. كلمة السر في عودة الحياة إلى طبيعتها بالمملكة رغم جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضربت وزارة الصحة مثالاً يحتذى به في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي أدت إلى محاصرة الفيروس في المملكة مما مكنها من العودة إلى الحياة الطبيعة وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

فمع ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، استشعرت وزارة الصحة مبكراً مدى خطورة الفيروس التاجي، وصدر الأمر السامي بتاريخ 26 يناير 2020 بتشكيل “اللجنة العليا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة” تضم في عضويتها 24 جهازا حكوميا.

إجراءات استباقية لمحاصرة الفيروس

ودعما للقطاع الصحي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية جرى تجهيز مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها تتميز بمرونة التنقل حسب الحاجة إلى جانب تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية و 8 آلاف سرير عناية مركزة إلى جانب توفير 2200 سرير عزل وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة.

كما أنشئت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق “صحتي” بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

وتمكن المختبر الصحي الوطني من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين كما عمل المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة على استحداث أداة سالم “covid-19” كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد (covid-19) وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

ومع تأكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فـي 2 مـارس 2020 وما أعقبها من ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة والمخالطة في مختلف المناطق اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والقواعد التنظيمية الحازمة في هذا الظرف الاستثنائي، فكانت الاستجابة من المواطن والمقيم على قدر المسؤولية والتأقلم مع واقع المرحلة لينعكس أثر الالتزام بالتطبيق في سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والجماعة في المنزل والعمل وفي مختلف المواقع وفق البروتوكولات الصحية بهدف احتواء الفيروس والوقاية منه والكشف عنه وتوفير العلاج ضمن نهج وطني متكامل.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

منع التجوال

عملت وزارة الصحة على مواجهة فيروس كورونا لحماية المواطنين من الأضرار المترتبة عليه، بمنع التجوال لمدة 24 ساعة يوميًا في المدن التي شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات، واستثنت الخروج في إطار محدود لقضاء الاحتياجات الضرورية. ولمساعدة الناس في قضاء حوائجهم بشكل يضمن سلامة الجميع عملت الدولة على تنظيم هذه العملية من خلال تطبيق “توكلنا” وهو تطبيق يمنح التصاريح الإلكترونية لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية.

كما يمكن من خلال التطبيق الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت بناء على تقدير الجهات المعنية.

المسح الموسّع

نظرًا لسرعة انتشار الفيروس بين الناس ورغبة المملكة في الحد من هذا الانتشار قامت بإنشاء مواقع ثابتة لإجراء عمليات الفحص لكافة المواطنين والمقيمين بشكل مجاني، دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الصحية. فقامت بتحديد مواقع معينة في مختلف المدن، يمكن لأي مواطن أو مقيم يشعر بأعراض الفيروس تحميل تطبيق “صحتي” وحجز موعد في أحد هذه المواقع وإجراء الفحص.

العزل المنزلي

فقد حرصت المملكة على تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين على العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم من خلال تطبيق (تطمن) -أحد تطبيقات وزارة الصحة-، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على نتائج الفحوصات، وتحديث بيانات المخالطين، والمتابعة اليومية للحالة الصحية، وكذلك مؤشر العد التنازلي للعزل الصحي، وغيرها من الخدمات.

التباعد

وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطبيق “تباعد”، وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، يمكّن المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة.

التوعية

حرصت وزارة الصحة على توعية الناس بكافة مستجدات فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات بشكل واضح ومن مصادره الموثوقة. فقد وفّرت لهم الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالفيروس (وهنا أيضًا)، وكيفية الوقاية منه، وما هي الإجراءات الاحترازية المناسبة لكل مكان سواءً في المسجد أو في العمل أو غيرها، وما هي التطبيقات التي قد يحتاج إليها الناس خلال هذه الأزمة.

كما يمكنك زيارة “بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد” أو “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا في المملكة.

حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا

يمكن حجز موعد للفحص عن طريق تطبيق صحتي، وهو متاح للجميع مواطنين أم مقيمين وبشكل مجاني ولا يشترط إلا وجود حساب في أبشر. حمّل التطبيق واحجز موعدك، حدد الوقت والمكان المناسبين، وتستلم نتيجتك عبر التطبيق أو من خلال رسالة نصية.

الحصول على لقاح فيروس كورونا

سارعت وزارة الصحة لتوفير لقاح فيروس كورونا المستوفي لمعايير الفاعلية والأمان من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات، عن طريق منشأة كوفاكس الدولية. فقد أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” لفيروس كورونا في المملكة بالإضافة للقاح أسترازينيكا. وأتاحت المملكة عن طريق تطبيق “صحتي” فرصة الحصول على لقاح لجميع المواطنين والمقيمين دون إجبار، كما حرصت على الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بموضوع اللقاح وأهميته وفاعليته.

كما أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث نُشر عبر حساب الوزارة في (تويتر) ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عددا من الموضوعات من أبرزها:

أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة

الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح

النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده

الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها

موانع التطعيم للقاح، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا، ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته (من هنا)

الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح

الفئة الأولى

المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠%.

من لديهم نقص في المناعة مثل: زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئة الثانية

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز أعمارهم ٥٠ سنة – باقي الممارسين الصحيين.

من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ -٤٠%.

الفئة الثالثة

جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وبلغت أعداد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى المملكة حتى الآن أكثر من 12 مليون جرعة بهدف تفادي انتشار الفيروس.