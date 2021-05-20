شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح موقف العمالة المنزلية من التأمين الطبي الخاص بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، موقف العمالة المنزلية من التأمين الطبي الخاص بكورونا.

‏‎وقال الضمان الصحي “التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي”، وذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين قال فيه: “عندي عاملة منزلية تصل المملكة خلال 7 أيام.. هل ملزم بالتأمين الطبي الخاص بكورونا؟”.

وفي وقت سابق، قال مجلس الضمان الصحي، إنه لا يحق للزائر المؤمّن عليه، إلغاء وثيقة التأمين إلا في حالة واحدة وهي عدم دخوله إلى المملكة.