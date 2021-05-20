شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح موقف العمالة المنزلية من التأمين الطبي الخاص بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، موقف العمالة المنزلية من التأمين الطبي الخاص بكورونا.
وقال الضمان الصحي “التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي”، وذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين قال فيه: “عندي عاملة منزلية تصل المملكة خلال 7 أيام.. هل ملزم بالتأمين الطبي الخاص بكورونا؟”.
وفي وقت سابق، قال مجلس الضمان الصحي، إنه لا يحق للزائر المؤمّن عليه، إلغاء وثيقة التأمين إلا في حالة واحدة وهي عدم دخوله إلى المملكة.
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