شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص قاد مركبته بسرعة كبيرة على كتف الطريق بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود مركبته بسرعة كبيرة على كتف الطريق.
وأوضحت إدارة المرور، أن قيادة السائق المتهور بسرعة عرضت حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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