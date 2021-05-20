شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الدراسات السريرية وما تأثيرها على الصحة العامة؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء ‏من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف ‏حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية ‏جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من ‏سلامة الدواء وفعاليته.‏

وشددت الهيئة أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة ‏عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات ‏الصادرة عن هذه الدراسات.‏