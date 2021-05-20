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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الدراسات السريرية وما تأثيرها على الصحة العامة؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من سلامة الدواء وفعاليته.
وشددت الهيئة أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات الصادرة عن هذه الدراسات.
كما تحرص الهيئة على التأكد من إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، وكذلك متابعة التزام الباحثين والجهات البحثية بجميع البروتوكولات، بالإضافة لمسؤوليتها عن تفتيش أماكن العمل.
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