الحرس الثوري: ندخل المسجد الأقصى لنصلي فيه بعزة واقتدار

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات قاآني جاءت في رسالة وجهها إلى قائد "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أبو محمد أكرم العجوري.

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وشدد العميد إسماعيل قاآني على أنه "لا يراودنا أي شك بأن نتيجة المواجهة مع الكيان الصهيوني هي النصر الأكيد، والقضاء النهائي على وجود هذا الكيان القائم على الباطل، وأنّنا سندخل المسجد الأقصى المبارك لنصلي فيه بعزة واقتدار، ولن نتخلف عن نصرتكم مهما تكاثرت التحديات واشتدت المخاطر، حتى زوال هذا الكيان الغاصب".

وتابع قائد قوة "القدس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في رسالته إلى قائد "سرايا القدس":

لقد حطّمتم بصمودكم ووحدة صفكم وقيادتكم الحكيمة والشجاعة لمعركة سيف القدس، كبرياء الجيش الصهيوني، وأثبتم أنّ القدس ليست لوحدها، وأنّ قدراتكم الجهادية المتزايدة استطاعت تكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة، وهي قدرات تفوق ما رآه العدو حتى الآن؛ بل وما يتصوره.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.