البنك الدولي: السودان يجري إصلاحات جريئة

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Abd Raouf
وتابع: "البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة السودان مؤخرا"، مضيفا: "نعبر عن دعمنا للإصلاحات الجريئة في البلاد بغرض إعادة السودان إلى طريق التعافي الاقتصادي وحل مشكلة الديون".
وقال أكسل: "نتطلع إلى تعميق الشراكة ومساعدة السودان في تحقيق مكاسب تنموية حقيقية، لكن هناك حاجة إلى دعم مالي من المجتمع الدولي لضمان تسوية المزيد من المتأخرات".
ولفت المدير العام للعمليات في البنك الدولي إلى أن استمرار الدعم سيساعد السودان على تعميق الإصلاحات اللازمة للنمو والاستثمار لأجل مواطنيه وتخفيف الصدمات الاقتصادية.