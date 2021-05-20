الرئيس الفلسطينى يطلع المستشارة الألمانية على تطورات الأوضاع فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أطلع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، فى اتصال هاتفى، تلقاه من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، على الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، علاوة على الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين على القدس والمسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح وجميع مدن الضفة الغربية، وهى الأعمال التى تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى مسؤوليتها، والتى يجب أن تتوقف فورا.

وأكد الرئيس الفلسطينى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبى وجميع الاطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمل السياسى من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقى لإنهاء دوامة العنف والتوتر التى تشهدها المنطقة.

بدورها، أكدت ميركل موقف ألمانيا الداعى لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى.

