الهدية.. قيمة و وفاء

الكويت - هبة التوبجي - للهدية تاريخ حافل ومكانة عالية في نفوس البشر من قديم الأزل ، لما لها من تأثير ايجابي في توطيد العلاقات الاجتماعية لأنها تجلب المحبة وتنشر الألفة والمودة وهي كذلك تدفع البغضاء و تذهب الضغائن والأحقاد .

قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : (تهادوا تحابوا) وقال صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر) وهذا توجيه منه عليه الصلاة السلام يحثنا على الإهداء لأن الهدية من أهم وسائل الصلة التي تقوي أواصر المحبة والإخاء،

والكثير من الناس يتبادلون الهدايا بحسب المناسبات المتنوعة في الأفراح بشكل عام ،وهي أجمل ما يعبر به الشخص عن صدق المشاعر من محبة وتقدير واحترام تجاه الآخرين، ومشاركتهم بأسلوب راق في المناسبات والأفراحالتي يحتفلون بها ، كما إنها وسيلة ناجعة من وسائل الاعتذار الذي يعتبر ثقافة اسلامية وفضيلة يختص بها المجتمع المسلم ؛اذا لم تخرج من إطارهاالشرعي، ومن المؤكد بأن الهدية سوف تحقق هدفها السامي الذي يقوي الروابط الاجتماعية ويوثقهابالتكافل والوحدة، والأجمل إذا كانت الهدية تحمل صفة الوفاء وطابع التقدير لمن يستحقها من شخصنبيل لا يريد من ورائها سوى التكريم والعرفان فإن لها لغة خاصة وأثر عميق في النفس …

تأتي بلاموعد محدد و تأخذ صبغة معنوية تجسد لذة العطاء،فتعيد للذاكرة السيرة العملية والذكرى العطرة ،و ان هناك أحبة أوفياء في منزلة الأبناء لازالت تلك الفترة تختلج في صدورهم وتعتمل في ذاكرتهم وتحثهم على التواصل مع معلمهم …أذكر صفهم الجميل الذي يعج بالحيوية ،وهم أبناء ست أو سبع سنين يتصرفون بعفويتهم الطفولية و يسألون عنماهية كل ما تقع انظارهم عليه، و يتحركون بلا قيود بين مقاعدهم الصغيرة ؛و لكن أغلبهم يحمل بين جنبيه قلبا كبيرا ومشاعر جياشة تنقص بعض الكبار… اليوم بعد عقدين من الزمن تقريبا تنقص أو تزيد استنارت الذكرى بنور الوفاء ولمع ضوؤها من معدناصيل لا يصدأ وقد تجلى بأجمل الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة ليغمر عيدي بوده و تقديره و يحرك سكون التقاعد والنسيان في داخلي، ينحني في تواضع والتواضع سمو ( كالغصن الذي يحمل ثمرا أكثر من غيره ) ثمر القيم النبيلة والعلم والأدب؛ليحييني ويسأل عن أحوالي ويطمئن على صحتيبجمل عذبة مذيلة بنداء لطيف يلامس المشاعر ويعيد ذكرى تلك الأيام الجميلة مع أبنائي التلاميذ.

اكبرت فيه تلك المبادرة الوفية ؛ ولكني لم استغربها منه لأني أعرف ان من أهم العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الفرد وسلوكه القويم استعداده الفطريالسليم الذي يرقى بتعامله ويشكل علاقته بمجتمعه، وقد هذّبت غراسه تربية سليمة ،و بتوفيق من الله ثم بجده ومثابرته حصل تعليمه الجامعي باقتدار فاستنار به عقله و وجدانه ، واتسعت دائرة معرفته فادرك أبعاد الخطى التي قادته إلى هذا النهج السليم ،و النضج المتكامل الذي به يسعد ويسعد الآخرين ، وأشكر الله عز وجل على نجاة هذهالذكرى السعيدة من النسيان و قل ما تنجو منهأمثالها في هذا الزمان ولمن حفظها واحيا ذكراها له مني الدعاء بالتوفيق واشكره الشكر الجزيل على نبله و دماثة خلقه .…

حميّد صنيعك محمود و عيدك يعود .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا يشكر الله من لا يشكر الناس) قال الشاعر الحكيم المنتصر بن بلال الأنصاري:

ومن يسد معروفا إليك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع

ولا تبخلن بالشكر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع