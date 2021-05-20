شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نجران: ضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

تمكنت شرطة منطقة نجران من ضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.