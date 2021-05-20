شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تُطلق أكبر تحديث في تاريخ «أندرويد».. إضافات مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة جوجل (عملاق التكنولوجيا الأمريكي) التحديث الجديد لنظام “Android 12أندرويد 12″، في أول مؤتمر للمطورين منذ بداية جائحة كورونا.

وكشفت جوجل خلال المؤتمر، عن مميزات نظام التشغيل التابع لها “أندرويد 12” والذي وصفته الشركة بأنه أكبر تحديث في تاريخ نظام التشغيل “أندرويد”.

ويشمل التحديث تصميما جديدا للساعة في خلفية الهاتف والمقرر أن تكون بحجم أكبر، كما تتغير وفقًا لعدد الإشعارات.

ويتيح نظام التشغيل الجديد شفافية أكبر فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يتم الوصول إليها من خلال التطبيقات المتنوعة وطرق السيطرة عليها، ومن ضمنها أداة جديدة تُفتح تلقائيًا حينما يصل التطبيق إلى كاميرا الجوال أو مكبر الصوت الخاص به.

ويوفر نظام التشغيل الجديد أداة تجعل العمل من المنزل أكثر سلاسة، فهو يسمح لخدمات مثل “جوجل دوكس” بأن تكون أكثر مرونة وتواصًلا بمساعدة الإشارات وقوائم المراجعة.

كما يجعل نظام التشغيل الجديد المساعد الذكي أكثر ذكاءً، عبر منصة جديدة لمعالجة اللغة البشرية والتي تمكن الذكاء الاصطناعي من أن يكون أكثر تخاطبًا.

ويعمل “أندرويد12” على تسهيل اختيار المحتوى الذي يريد الأشخاص الرجوع إليه مما يسمح للمستخدمين بمنع ظهور بعض الأشخاص أو الفترة المرتبطة بذكرى مؤلمة أو العكس من ذلك.

مزايا نظام تشغيل “Android 12 أندرويد 12”