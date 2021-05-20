"المركزي" اللبناني يحدد 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد على منصة "صيرفة"

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. وأعلن حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، أن "مصرف لبنان" سيقوم بعمليات بيع الدولار الأمريكي للمصارف المشاركة في منصة "صيرفة"، بسعر 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن السعر الذي يعتمد لبيع الدولار عبر المنصة هو 10 آلاف ليرة لبنانية؛ غير أنه يبدو من القرار المتخذ، أن المصرف المركزي يريد تحديد سعر صرف قريب من السعر المتداول في السوق السوداء.

وكان المصرف المركزي اللبناني قد أطلق منصة "صيرفة"، يوم الاثنين الماضي، ومن خلالها ستتم عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين؛ على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكان "مصرف لبنان" قد أصدر عدداً من التعاميم اللازمة لشرح كيفية عمل المنصة، ومن أبرز شروطها ألا تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة.

وبذلك، يدخل سعر جديد لصرف العملات الأجنبية في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية - مالية غير مسبوقة في تاريخه.

ومن ناحية أخرى، هناك سعر الصرف الرسمي المحدد بنحو 1500 ليرة لبنانية، وهو يقتصر على دعم بعض السلع الرئيسية؛ كما هناك سعر الصرف الذي يمكن للمودعين أن يسحبوا على أساسه ودائعهم بالدولار الأمريكي والمحدد بنحو 3900 ليرة لبنانية.

وهذه الآلية محدودة، بحيث تقتصر على مبالغ قليلة تتراوح بين 500 و1000 دولار شهرياً، بحسب حجم الوديعة.

وبجانب هذه الأسعار الرسمية للصرف، هناك السعر المتداول في السوق السوداء أو الموازية، والذي يرى الخبراء الاقتصاديون أنه الأكثر واقعية.

وقال مصدر مصرفي لوكالة "سبوتنيك" إن سعر الصرف في السوق الموازية تراوح اليوم بين 12700 و12750 ليرة لبنانية، بفارق ملحوظ عن السعر المحدد في المنصة.

ولهذا، يشكك المصدر في أن تتمكن هذه الإجراءات من وقف التقلبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن "مثل هذه الإجراءات يمكن أن تلجم السوق قليلاً، ولكن تأثيرها سيكون محدوداً".