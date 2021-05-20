المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: حماس انتصرت

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ANAS BABA

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، ظهر اليوم الخميس، عن لابيد أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في المجالات الموجودة تحت مسؤوليتها، أهمها حماية المدنيين، وفي مشروع تحصين البيوت، كما فشلت فشلا ذريعا في الإعلام.

وأفاد لابيد بأن حركة حماس، التي وصفها بأنها "منظمة إرهابية"، انتصرت على حكومة إسرائيل في المعركة الإعلامية في وسائل الإعلام الغربية، وبلاده فشلت عندما فضّلت الحفاظ على حكم حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية".

ودعا المكلف بتشكيل حكومة بلاده المقبل، بنيامين نتنياهو، إلى الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل الطلب الأمريكي.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.