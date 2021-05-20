مدبولي يقول إن مصر وفرت أكبر حجم من اللقاحات لمواطنيها 

دبي - محمود عبدالرازق - وتفقد مدبولي، صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بالعاصمة القاهرة، بحضور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، وجه خلالها رسالة مهمة للمواطنين المصريين.

وأكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على "فيسبوك"، صباح اليوم الخميس، أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكافة المواطنين المصريين، مشيرة إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع وزيرة الصحة والمجموعة الطبية المسئولة عن إدارة أزمة فيروس كورونا، الإستعدادات التي تتم من أجل الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، كي يصبح لدى مصر أكبر حجم ممكن منها في أقل وقت ممكن.

وأوضح مصطفى مدبولي أنه تم تلقي أكثر من 2.2 مليون جرعة خلال الأسبوع الماضي، ومن المستهدف خلال الشهر القادم أن يصبح لدى مصر أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، مشيرا إلى أن هذا سيتيح لبلاده منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت.

ودعا رئيس الوزراء المصري المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهي لقاحات آمنة، معتمدة ويتم استخدامها دوليا ويتلقاها المواطنون في دول العالم كلها.