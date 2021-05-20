مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع فى الأراضى الفلسطينية 27 مايو

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك فى 27 مايو الجارى.

وذكر المجلس، فى بيان اليوم الخميس، أن الجلسة ستنعقد بناء على طلب رسمى قدمته باكستان أمس بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامى، ودولة فلسطين.

يشار إلى أن المجلس يمكنه أن يقرر فى أى وقت عقد جلسة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان وذلك إن توفر توقيع ثلث أعضاء المجلس ( 16 دولة ) البالغ عددها 47 دولة على الطلب.