شكرا لقرائتكم خبر عن الكویت تدعم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممى لبحث الانتھاكات الإسرائیلیة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى فى جنیف السفیر جمال الغنیم إن بلاده دعمت بقوة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامى لطرح انتھاكات حقوق الانسان فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان .

وأضاف الغنيم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الجلسة التى ستعقد فى 27 مایو الجاري ستتناول الانتھاكات الجسیمة التى تعرض لھا الفلسطینیون اثناء العدوان الاسرائیلي الاخیر علیھم سواء في قطاع غزة او الضفة الغربیة أو القدس الشرقیة وكیف انتھكت اسرائیل القوة القائمة بالاحتلال كل القانون الانسانى الدولى وقوانین حقوق الإنسان .

وأوضح أن بلاده بالتعاون مع الدول الشقیقة والصدیقة تمكنت من حشد النصاب القانونى المطلوب لعقد تلك الجلسة الخاصة، والتى ستكون فرصة لاظھار وتوثیق الانتھاكات الإسرائیلیة ولمنع المزید من تفاقم الأوضاع الإنسانیة للشعب الفلسطینى وللتأكید فى الوقت ذاته على عدم خلق ازدواجیة فى معالجة قضایا حقوق الانسان واھمیة امتثال كافة الدول للمواثیق والعھود الدولیة.

وأكد السفیر الغنیم حرص دولة الكویت على دعم وتقویة كل التحركات التى تقوم بھا دول المجموعة الإسلامیة لدى الأمم المتحدة لفضح الانتھاكات التى تقوم بھا اسرائیل بحق الشعب الفلسطینى والتى تتنافى مع كافة المعاییر والمبادئ الدولیة.